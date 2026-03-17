Ркаил Зайдулла о Фариде Мухаметшине: Фарид абый – ты великий человек

Ркаил Зайдулла

Сегодня депутат Государственного Совета РТ, председатель Союза писателей Республики Татарстан Ркаил Зайдулла выступил с речью после того, как было принято решение об уходе Фарида Мухаметшина с поста председателя республиканского парламента.

«Сегодня грустный день, но в то же время на душе светло», – начал он свою речь.

«Говорят, что в эпоху перемен лучше не рождаться и не жить. Мы живем в эпоху перемен около 40 лет. В такие времена трудно жить и руководить, не теряя ценности, сохраняя принципы. Фарид абый, как он сам говорит, счастлив, что рядом с ним есть есть люди, которые не ломаются, – например, Минтимер ага (Минтимер Шаймиев – прим. Т-и). Слава Аллаху», – заметил Ркаил Зайдулла.

«Не гневайся, что я откровенно говорю: Фарид абый – ты великий человек», – сказал депутат, напомнив, что Фарид Мухаметшин прошел большой жизненный путь от рядового работника до руководителя.

«Он и сейчас поражает своими выступлениями и действиями. Его имя будет вписано золотыми буквами в историю не только нашего татарского народа и Татарстана, но и России и, возможно, всего мира. Мы помним его выступления в Государственной Думе в 90-е годы в защиту суверенитета, федерализма. Он был таким борцом, что люди, которые смотрели его, наверное, не могли не гордиться татарским народом, Татарстаном. Он умеет общаться с людьми. Человек, который знал, понимал суть, интересы простого народа, решал проблемы простых людей, работал. Это восхитит не только нас, но и наших потомков», – выразил уверенность Ркаил Зайдулла.

Он подчеркнул, что Фарид Мухаметшин пользуется заслуженным авторитетом и в других регионах. «Во время рабочей поездки на Алтай я сопровождал его. Я был поражен авторитетом, которым он там пользовался, тамошнее начальство смотрело ему в рот. Он умеет давать деловые советы», – добавил председатель Союза писателей РТ.

Депутат с восхищением отметил, что Фарид Мухаметшин в детстве не изучал родной язык, но позже, став руководителем, Председателем Государственного Совета, начал изучать татарский язык. «Разиль Валеев рассказывал, что ночью ему можно было позвонить и спросить, как звучит слово „хрупкость“ („нәзберек“ – прим. Т-и). Он стал говорить среди ночи на настоящем татарском литературном языке. Его выступления на татарском языке доставляют одно эстетическое удовольствие», – акцентировал Ркаил Зайдулла.

Парламентарий также добавил, что Фарид Мухаметшин и в семейной жизни является образцом для подражания.

По мнению Ркаила Зайдуллы, Фариду Мухаметшину сейчас необходимо написать воспоминания о своем жизненном пути. «Думаю, нужно писать мемуары. Когда выйдет эта книга, возьмем в Союз писателей», – полушутя заключил он.

Гульнар Гарифуллина