Ризванов: В Казани доля молодых педагогов на 9% выше российских показателей

В столице Татарстана доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет составляет 32%, что на 9% выше российских показателей. Об этом сообщил начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов на августовской педконференции.

«Системная работа с молодыми педагогами, которую мы начали три года назад, дала свои плоды. В Казани наблюдается высокая закрепляемость молодых специалистов. То есть большинство педагогов, приходя в школу, остаются, а не уходят, разочаровавшись», — сказал докладчик.

По словам Ризванова, в прошлом году в школы Казани трудоустроились 357 молодых специалистов, а за три года так поступил 1021 педагог.

«Казань, являясь комфортным городом России, притягивает не только туристов, но и людей, которые выбирают наш город для жизни и карьерного роста», — заметил он.

Так, согласно статистике, в систему казанского образования приезжают работать педагоги не только из муниципальных образований Татарстана, но и из других регионов России. Всего за последние два года в Казань переехали 153 педагога из 23 субъектов РФ, подчеркнул спикер.