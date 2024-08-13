Ризаля Исмагилова: Радио «Тәртип» остается верным намеченному пути

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На пресс-конференции в «Татар-информе» главный редактор радио «Тәртип» Ризаля Исмагилова по случаю 10-летия радиостанции поделилась некоторыми итогами его деятельности.

«Мы провели три больших концерта, в которых вернули на сцену уже подзабытые красивые ретро-песни, и любимых исполнителей 90-х годов. Наше радио стало центром притяжения для признанных, талантливых артистов, музыкантов, поэтов. Если мы сумели создать площадку для общения со зрителем, значит, “Тәртип”, оставаясь верным намеченному пути, идет правильной дорогой», - рассказала руководитель радио.

За десять лет редакцией создано множество передач. Бывали периоды, когда в сетке вещания у нас было около 30 передач. Все программы мы создаем с учетом девиза нашего радио - проложить мост между прошлым и будущим. Начиная с колыбельных песен, у нас есть песни для каждого возраста. Охватываем все темы - религия, культура, искусство, образование. Наша задача - развивать самосознание татар, духовно воспитывать», - рассказала Ризаля Исмагилова.

По ее словам, среди ведущих есть люди почтенного возраста - например, Саида апа Аппакова отметила свое 89-летие.

«К 10-летию радио мы проводили ифтар, пригласили старшее поколение. Были жены, мужья тех, кого уже нет среди нас», - отметила главный редактор.

«Одна из главных наших задач - это дать площадку талантливой молодежи. Это был смелый шаг, потому что есть совсем неизвестные имена, но это очень способные исполнители, их учителя - интеллигентные, думающие люди. В наше неспокойное время это направление нашей деятельности - как лучик света. Мы не теряем надежды, потому что идет очень талантливая молодежь», - считает Ризаля Исмагилова.

Она привела пример из истории - в начале прошлого века татарская культура обновилась благодаря молодым.

«Во времена Марджани, Тукая тоже говорили, что язык исчезает, но язык живет. Тогда целым потоком пришли талантливые, перспективные молодые деятели. Сегодня тоже есть такой поток. Нам надо взять лучшее из прошлого, соединить это с будущим. Хотим показать это на концерте 22 августа», - заключила спикер.

Зиля Мубаракшина