Рияз Минзарипов назначен президентом КФУ

фото: медиапортал КФУ

Рияз Минзарипов назначен президентом Казанского федерального университета, говорится в приказе, подписанном главой Минпросвещения РФ Валерием Фальковым.

Как сообщает медиапортал КФУ, президент выполняет обязанности первого помощника ректора, который отвечает за реализацию проектов, которые перед коллективом ставит ректор вуза.

«Буду работать на благо университета, чтобы быть лучшим вузом в России, известным и на международной арене», — отметил Минзарипов, говоря о своем назначении.

Рияз Минзарипов родился 25 сентября 1951 года в селе Нижнее Альмурзино Алькеевского района ТАССР. В 1976 году окончил Казанский университет, историко-филологический факультет. Кандидат философских наук (1985), доктор социологических наук (2008), профессор (2008).

1976–1981 гг. — замсекретаря, секретарь комитета ВЛКСМ КГУ;

1981–1984 гг. — аспирант КГУ;

1985–1987 гг. — замсекретаря парткома КГУ;

1987–1994 гг. — ассистент, доцент;

1994–1999 гг. — начальник учебного отдела;

2000–2004 гг. — доцент, зампредседателя оргкомитета, проректор по подготовке 200-летия КГУ;

2005–2010 гг. — проректор по общим вопросам и непрерывному образованию;

2010–2015 гг. — проректор по образовательной деятельности;

2015–2021 гг. — первый проректор Казанского федерального университета;

2021–2023 гг. — главный советник при ректорате КФУ.