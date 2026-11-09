Ритуал Гатиятулина и «черный ноябрь»: почему «Ак Барс» рухнул мимо зоны плей-офф

«Ак Барс» после 25 матчей идет десятым на Востоке с 24 очками — вне зоны плей-офф. Три поражения подряд, включая 3:5 от «Трактора» при счете 3:1, вскрыли не только тактические, но и психологические проблемы команды Анвара Гатиятулина. В материале «ТИ-Спорта» разбираемся: что не так с «Ак Барсом».





Фото: ak-bars.ru

Турнирная яма: 24 очка, десятое место и игры в запасе у конкурентов

После 25 проведенных матчей «Ак Барс» набрал 24 очка и опустился на десятое место Восточной конференции, покинув зону плей-офф. Причиной падения стали не только собственные неудачи, но и результаты конкурентов. 8 ноября хабаровский «Амур» обыграл астанинский «Барыс» (2:0) и поднялся на четвертую строчку с 25 очками. Екатеринбургский «Автомобилист» в серии буллитов одолел челябинский «Трактор» (3:2) и также довел свой багаж до 25 баллов.

Ситуацию усугубляет календарь: «Ак Барс» уже провел 25 встреч, тогда как у большинства конкурентов по Востоку есть игры в запасе. «Амур», «Автомобилист» и «Адмирал» сыграли по 23 матча, а «Авангард» — всего 22. Это означает, что соперники могут еще сильнее оторваться от команды Анвара Гатиятулина. Напомним, казанцы потерпели три поражения подряд. Последняя неудача случилась 6 ноября в Челябинске, где подопечные Гатиятулина уступили «Трактору» (3:5), хотя по ходу встречи вели со счетом 3:1.

«Ак Барс» образца начала ноября — это команда, которая пугает сама себя. Она умеет вести в счете, но не умеет с этим жить. Матч с «Трактором» стал третьим подряд поражением и очередным доказательством того, что проблема казанцев давно вышла за пределы тактики или сочетаний звеньев. Это ментальная яма, в которую команда падает с завидной регулярностью: стоит сопернику прибавить в скорости — и «барсы» рассыпаются, теряют концентрацию и отдают то, что с таким трудом создавали.

Атака замолчала: Бывальцев без очков, Семенов уходит в тень

Главной мишенью для гнева сейчас является Алексей Бывальцев: 2+2 за 24 матча при зарплате 40 млн рублей — цифры действительно не для атакующей тройки «Ак Барса». В последних восьми играх у центрального нападающего второго звена — 0 голов, 0 передач, «-2», 16 бросков в створ (в среднем два за матч) и проблемы на точке: 52,1% суммарно, но 0% против СКА и «Сибири» и 25% против «Трактора». Для центра топ-6, который получает по 13–15 минут игрового времени, этого критически мало.

Во всех голевых действиях своего звена (когда забивали Александр Хмелевский или Семен Терехов) Бывальцев очками не отметился, а в матче с «Трактором» и вовсе ни разу не бросил по воротам за 13 минут на льду. Но если посмотреть на главного бомбардира команды, картина не менее тревожная. У Кирилла Семенова в последних семи матчах — 0+2 и полезность «минус шесть». Для игрока, который вместе с Денисенко (17 очков у обоих) тащил казанцев в начале сезона, это тревожный сигнал.

Александр Хмелевский Фото: ak-bars.ru

Когда лидеры замолкают, а поддержки из глубины нет, атака «Ак Барса» становится предсказуемой: четыре шайбы за матчи со СКА и «Сибирью» — и все четыре в большинстве. В равных составах команда не вскрывает оборону, не идет в обыгрыш, не берет бросок на себя в нужный момент. Второе звено во главе с Бывальцевым полностью «засушило» игру в атаке, а результативность Хмелевского и Терехова связана с игрой в большинстве. С такой эффективностью центральных нападающих в первых двух звеньях казанцам будет крайне тяжело рассчитывать на серию побед.

«Процесс идет»: риторика не меняется, а «Торпедо» — последний шанс остановить падение

Риторика Анвара Гатиятулина после поражений стала почти ритуальной. После СКА — «не хватает концентрации, надо более стабильно проводить игру». После «Сибири» — «соперник более эффективен в завершении». После «Трактора» — «были менее эффективны в своих отрезках», «процесс идет». Слова меняются незначительно, результат повторяется. Равиль Якупов после игры с челябинцами был прямолинейным. По словам хоккеиста, в третьем периоде команде не хватило концентрации.

Александр Хмелевский и вовсе назвал поражение от «Трактора» «стечением обстоятельств». Но обстоятельства складываются в закономерность: «Ак Барс» проигрывает, ведя в счете, проигрывает соперникам вне зоны плей-офф и проигрывает дома. Если раньше камбэки Семенова, Митчелла Миллера, Григория Денисенко и Артема Галимова маскировали системные трещины, то сейчас, когда Миллер и Галимов выбыли, дымовая завеса спала.

Кирилл Семенов Фото: ak-bars.ru

Причины спада глубже кондиций: плотный календарь, травмы Миллера и Галимова и смена капитана сложились в физическое и эмоциональное истощение. Команду может «колбасить» — звенья не сращены, комплектование не завершено. Однако «Ак Барс» не команда-середняк, которой простительно «переживать процесс». Поражение от «Трактора», занимавшего последнее место на Востоке, делает разговоры о «процессе» все менее убедительными.

Первый шанс остановить падение — сегодня дома против «Торпедо». Если «барсы» хотя бы раз доведут матч с преимуществом до финальной сирены, психологическая пробка, возможно, сдвинется. Но для этого нужно не «держать фокус на хороших действиях», а вспомнить, что хоккей длится 60 минут, а не 40. И что уверенность не приходит через ожидание — она возвращается через результат. Да, автозаводцы сейчас на ходу и набирают очки уже в шести матчах подряд, и да — обе личные встречи в этом сезоне казанцы проиграли (2:3 и 1:2). Но именно такой матч может стать точкой перелома — или очередным подтверждением того, что ноябрьский обвал «Ак Барса» станет трендом сезона.