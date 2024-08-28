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РИТЭК представил новейшие технологии нефтедобычи в Татарстане
Выставочный стенд российской инновационной топливно-энергетической компании (РИТЭК, научно-технический полигон ЛУКОЙЛа) ознакомил посетителей Международной выставки «TatOilExpo-2024» с инновациями в нефтедобывающей отрасли.
Нефтяники представили технологическую схему утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) путем его пиролитического разложения с получением экологически чистого водорода и технического углерода.
На предприятии закончили лабораторные испытания данной технологии и приступили к изготовлению пилотной установки, с помощью которой в ЛУКОЙЛе планируют довести утилизацию ПНГ до 100%, при том, что актуальный показатель сегодня — 97,4%.
Установка высокотемпературного пиролитического разложения сможет использовать 1 млн кубических метров ПНГ в год, разлагая его на экологически чистый водород и технический углерод. Водород является альтернативным экологически чистым видом топлива, уже сейчас способен заменить углеводороды в двигателях внутреннего сгорания, газовых турбинах и системах отопления.
Кроме того, в РИТЭК планируется разработка технологии низкотемпературного пиролиза ПНГ с получением дорогостоящего углеродного нановолокна и нанотрубок, необходимых при изготовлении литий-ионных аккумуляторов. Продукт найдет применение в микроэлектронике, оптических дисплеях, светодиодах, генераторах энергии, сверхпрочных нитях, композитных материалах и других изделиях.
«Мы занимаемся новыми технологиями повышения нефтеотдачи пласта, утилизацией дымовых газов с помощью микроводорослей и с каждым годом продвигаемся все дальше, от стендовых до пилотных образцов», — рассказали на площадке предприятия.
Одной из новых технологий, уже получивших применение и успешно функционирующих, стала разработка катализаторов внутрипластового акватермолиза. В этом году РИТЭК сделал две пароциклические обработки на территории Татарстана.
Результатом обработки скважины при помощи закачки пара специальным отечественным парогенератором становится снижение вязкости в 5-6 раз. По словам нефтяников, технология уже окупается.
Среди направлений, активно прорабатываемых РИТЭК, также: получение новых источников энергии, снижение нагрузки на окружающую среду, декарбонизация и обеспечение экологической безопасности производства.
Часть экспозиции была посвящена 95-летию со дня рождения основателя РИТЭК, выдающегося отечественного нефтяника, более 20 лет возглавлявшего Совет директоров ЛУКОЙЛа, Валерия Исааковича Грайфера. Свою трудовую деятельность он начинал в Татарстане, который считал своей второй Родиной.
На интерактивном стенде — история его жизни и неизменной преданности профессии, знаменитые фотографии и цитаты. У любого желающего есть возможность послушать голос ученого и получить его напутствие, что пользуется большой популярностью среди гостей форума.
Александр Хевронин
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