РИТЭК представил новейшие технологии на ТНФ – 2023

Фото: пресс-служба РИТЭК

Выставочный стенд научно-технического полигона ЛУКОЙЛа ознакомил посетителей Международной выставки «TatOilExpo-2023» с инновациями в нефтедобывающей отрасли

Традиционно в рамках выставки РИТЭК демонстрирует инновационные разработки добычи трудноизвлекаемой нефти. В этом году среди представленных технологий — утилизация дымовых газов с помощью микроводорослей, технология повышения нефтеотдачи месторождений с высоковязкой нефтью с применением катализаторов внутрипластового акватермолиза при пароциклических обработках скважин, утилизация попутного нефтяного газа путем его пиролитического разложения с получением экологически чистого водорода и углерода и другие.

Живой интерес у посетителей стенда вызвала технология утилизации дымовых газов с помощью микроводорослей. Макет этой технологии дополняла большая подсвечиваемая колба с живыми микроорганизмами. Все почти как в настоящей лаборатории. Суть проекта заключается в поглощении дыма, вырабатываемого промышленными предприятиями, микроводорослями. Растения преобразовывают газ в биомассу, которая, в свою очередь, перерабатывается в бионефть с помощью гидротермального сжижения. Конечный продукт может реализовываться самостоятельно.

На экспозиции также был представлен макет пилотной установки высокотемпературного пиролитического разложения. Сейчас ритэковцы заканчивают лабораторные испытания данной технологии, с помощью которой в ЛУКОЙЛ планируют довести утилизацию попутного нефтяного газа до 100% (актуальный показатель сегодня — 97,6%).

Кроме того, в РИТЭК планируется разработка технологии низкотемпературного пиролиза ПНГ с получением дорогостоящего углеродного нановолокна и нанотрубок. Также среди новаций — применение катализаторов внутрипластового акватермолиза при пароциклических обработках скважин. В РИТЭК проведено уже 3 таких скважинно-операций.

Фото: пресс-служба РИТЭК

Новаторские идеи предприятия, внедряемые ноу-хау технологии были отмечены Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. На открытии мероприятия он наградил РИТЭК дипломом гран-при в конкурсе лучших проектов и технических решений в номинации «Технологии и разработки для повышения нефтеотдачи пластов».

«Ежегодно рамки форума расширяются, его содержательность неизменно возрастает, поднимаются самые разные, актуальные для отрасли вопросы — от юридических до прикладных. Мы всегда с удовольствием участвуем в этом масштабном мероприятии, получаем здесь массу полезной информации, встречаемся с партнерами, заводим новые контакты. И это, безусловно, позитивно сказывается на нашей деятельности в Татарстане», — подчеркнул важность и статусность мероприятия генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

Фото: пресс-служба РИТЭК

В рамках Международной научно-практической конференции форума также состоялся круглый стол «80-летие нефтедобычи в Республике Татарстан». По приглашению Союза нефтегазопромышленников России заместитель генерального директора — директор ТПП «ТатРИТЭКнефть» Алексей Палий выступил с докладом о Председателе Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», основателе РИТЭК, кандидате технических наук, профессоре, лауреате Ленинской премии и премии Правительства РФ Валерии Исааковиче Грайфере (20.11.1929 — 24.04.2020)