РИТЭК представил инновационные разработки по добыче углеводородов Рустаму Минниханову

РИТЭК (входит в Группу «ЛУКОЙЛ») представил свои инновационные разработки по добыче углеводородов на XXVIII Международной специализированной выставке «Нефть. Газ. Нефтехимия», которая проходит в Казани в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума.

Выставочный стенд предприятия, где были продемонстрированы не только инновационные технологии, но и высокая экологическая ответственность РИТЭКа, посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Первый заместитель генерального директора – главный инженер предприятия Наиль Насибуллин доложил руководителю республики о выходе РИТЭКа в новые регионы присутствия благодаря использованию современных методов разработки трудноизвлекаемых запасов, многие из которых уже используются на татарстанских месторождениях. Так, благодаря внедрению технологии водогазового воздействия и других ноу-хау решений в первой половине 2021 года утилизация попутного нефтяного газа в Татарстане превысила 98%.

Заместитель генерального директора по науке и инновационной деятельности Виктор Дарищев также представил доклад, в котором подробно рассказал о разработках РИТЭКа (внедрение сложных технологий бурения, цифровые решения для интеллектуализации добычи и переработки нефти).

Справка:

Татарстанский нефтегазохимический форум входит в число крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России. В 2021 году в нем участвуют более 100 предприятий из 18 регионов России и 6 зарубежных стран. Обширная деловая программа включает в себя отраслевые конференции, круглые столы, семинары, совещания и презентации. Среди посетителей выставки - руководящий состав и ведущие специалисты промышленных предприятий нефтегазохимической отрасли, представители российской и зарубежной науки, отраслевых министерств и ведомств.