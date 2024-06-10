РИТЭК определил лучших специалистов

Фото: пресс-служба РИТЭК

В городе Котово Волгоградской области завершился конкурс профессионального мастерства рабочих ООО «РИТЭК» (научно-технический полигон ПАО «ЛУКОЙЛ»). За звание «Лучший по профессии» соревновались более 20 сотрудников трёх территориально-производственных предприятий. В этом году к состязаниям присоединились представители Астрахани – ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», выступившие вне зачета.

«Такие конкурсы, в первую очередь, позволяют нам выявить лучших специалистов, которые работают на наших объектах от Татарстана до Астраханской области, а также определить направления для развития каждого из территориально-производственных предприятий», - рассказал начальник управления добычи нефти и газа ООО «РИТЭК» Азат Баязитов.

Участники конкурса продемонстрировали теоретические и практические навыки, необходимые для решения производственных задач. Например, операторы по добыче нефти и газа соревновались в обслуживании станков-качалок и скважин, оборудованных электроцентробежным погружным насосом. Также свои умения показали товарные операторы, операторы обезвоживающих и обессоливающих установок, машинисты технологических насосов и компрессорных установок, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования и электрогазосварщики.

Победителей в семи номинациях выбрали по сумме баллов, набранных по итогам всех испытаний. Конкурсная комиссия следила не только за профессиональными навыками, но и за соблюдением требований промышленной безопасности, а также охраны труда. Призовые места достались нескольким представителям ТПП «ТатРИТЭКнефть»:

1 место в номинации «Оператор по добыче нефти и газа» занял Данил Насыров ;

; 1 место в номинации оператор обезвоживающей и обессоливающей установки досталось Денису Самигулову ;

; 2 место в номинации «Оператор товарный» получил Евгений Лысенков ;

; 2 места удостоились электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО «Энергополюс» Изат Мурадымов и Андрей Сидоров ;

и ; 2 место заслужил электрогазосварщик ЦБПО «Волганефтемаш» Денис Маленко.

Кроме того, ежегодно на предприятии проводится Конкурс «Лучший цех добычи нефти и газа», который является одной из форм стимулирования трудовых коллективов к достижению высоких производственных и экономических показателей. В этом году лучшим признан «Цех по добыче нефти и газа №2» ТПП «ТатРИТЭКнефть».

«В профессии я 1,5 года. Мне всё нравится, она очень интересная. Думаю, что нашел в ней себя. Предела совершенству нет, поэтому продолжаю учиться, улучшать свои навыки. В РИТЭК работают отличные специалисты, есть, куда стремиться», - поделился обладатель первого места Данил Насыров.

Победители конкурса в каждой номинации получат единовременные премии и надбавки к заработной плате в течение года, а также примут участие в корпоративном конкурсе, который в этом году пройдет на базе «ЛУКОЙЛ-Пермь» в конце лета.