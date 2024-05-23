Ритейлер переходит на экоупаковку с добровольной лесной сертификацией

Торговая сеть «Пятёрочка» переводит собственные торговые марки (СТМ) на новую экологичную упаковку с маркировкой «Лесной эталон». Около 30 позиций СТМ начнут фасовать в сертифицированную тару в ближайшее время.

Переход на сертифицированную упаковку «Лесной эталон» является частью глобальной стратегии экологизации собственной продукции ритейлера. Маркировка на картонной коробке подтверждает, что при её производстве использовалось сырье из хорошо управляемых лесов, где выполняются самые строгие российские и международные требования.

Инициатива также соответствует стратегии ритейлера в области устойчивого развития и целям по организации ответственной цепочки поставок. В 2020 году компания разработала рекомендации для собственных брендов и поставщиков, куда вошла и добровольная лесная сертификация.

«Забота об экологии становится неотъемлемой частью жизни не только каждого человека, но и бизнеса. Поэтому в нашей компании активно внедряются принципы устойчивого развития и социальной ответственности. К ним относится, в том числе, поддержка добровольной лесной сертификации в России. Выпуск СТМ в упаковке с маркировкой «Лесного эталона» только подтверждает наши усилия по усовершенствованию ответственной цепочки поставок», – комментирует Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети «Пятёрочка».

«Последние годы были чрезвычайно турбулентны для цепочек поставок, однако ритейлеру удалось сохранить ответственный подход к происхождению товаров и упаковке, не снижая планку требований. Переход на упаковку СТМ, сертифицированную по «Лесному эталону», является логичным шагом, поскольку компания вносит вклад в социальную и экологическую сферы, способствуя сохранению ценных лесов, биологического разнообразия и климата», – отмечает Николай Шматков, директор системы «Лесной эталон».