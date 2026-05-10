Ритейл, промышленность и строительство лидируют по числу вакансий в России в апреле

Ритейл, промышленность и строительство в апреле вошли в число сфер с наибольшим количеством вакансий для трудоустройства в России, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости.

По данным аналитиков, больше всего вакансий открыто в ритейле. Самые востребованные позиции в этой сфере – продавец-консультант, кассир и администратор магазина.

На втором месте – промышленность и производство. Здесь работодателям требуются слесари, электрики и токари, а среди инженерно-технического персонала – конструкторы, технологи и механики.

Третьей сферой с наибольшим количеством вакансий стало строительство: работодателям нужны электромонтажники, электрогазосварщики, слесари-сантехники, а также инженеры-проектировщики и сметчики.

В число сфер, где активнее всего ищут новых сотрудников, также вошли транспорт, логистика и медицина, добавили аналитики.