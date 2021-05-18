Рисунок жительницы Елабуги попадет на лимитированные почтовые открытки

Работа 19-летней елабужанки Софии Хисамеевой станет лимитированной почтовой открыткой. Ее рисунок занял третье место на всероссийском конкурсе «Открытка Победы», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Девушка рассказала, что изобразила боевую сцену, которая осталась в памяти солдата даже после войны.

Рисунок Софии Хисамеевой войдет в праздничную лимитированную серию открыток вместе с работами других победителей. Организаторы конкурса обещают, что все авторы работ получат по отпечатанному набору открыток.

Участники прислали на конкурс свыше 8 тыс. работ. Увидеть рисунки победителей можно на сайте Музея Победы.