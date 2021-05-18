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Ру Тат
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18 мая 2021  15:54

Рисунок жительницы Елабуги попадет на лимитированные почтовые открытки

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Работа 19-летней елабужанки Софии Хисамеевой станет лимитированной почтовой открыткой. Ее рисунок занял третье место на всероссийском конкурсе «Открытка Победы», сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Девушка рассказала, что изобразила боевую сцену, которая осталась в памяти солдата даже после войны. 

Рисунок Софии Хисамеевой войдет в праздничную лимитированную серию открыток вместе с работами других победителей. Организаторы конкурса обещают, что все авторы работ получат по отпечатанному набору открыток. 

Участники прислали на конкурс свыше 8 тыс. работ. Увидеть рисунки победителей можно на сайте Музея Победы.

музей победы конкурс открыток
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