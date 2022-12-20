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Ру Тат
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Общество
20 декабря 2022  04:45

Рисунок школьницы из Татарстана войдет в серию новогодних открыток «Музея Победы»

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Школьница из Татарстана, 12-летняя Азалия Петухова, стала призером Международного конкурса «Нарисуй “Ёлку Победы”». Она заняла третье место среди участников в возрасте 12–14 лет с рисунком «Чудеса зимнего двора», который войдет в коллекционную серию новогодних открыток, сообщили в пресс-службе «Музея Победы».

«На основе лучших рисунков будет создана специальная праздничная серия-коллекция новогодних открыток, – говорится в сообщении. – Листая галерею новогодних открыток конкурса, каждый может окунуться в историю и узнать, что традиции встречи Нового года старались сохранять даже в самое суровое время».

Всего на конкурс заявились более 18 тыс. участников из 86 регионов России, а также из Казахстана, Беларуси, Армении, Молдавии, Киргизии, Турции и других стран. С помощью рисунков конкурсанты показали, как встречали Новый год во время Великой Отечественной войны, украшали елку, мастерили игрушки.

Все рисунки украсили виртуальную выставку на сайте Музея Победы. Посетители сайта могут отправить любую понравившуюся работу родным и близким с новогодним поздравлением до 1 января следующего года.

Церемония награждения победителей состоится 23 декабря в Музее Победы. Авторы лучших работ по мнению жюри и зрительского голосования получат дипломы и подарки.

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