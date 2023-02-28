Рисунки маленьких пациентов онкоцентра ДРКБ нанесут на ракету и отправят в космос

Сегодня летчик–космонавт госкорпорации «Роскосмос» Сергей Кудь-Сверчков провел мастер-класс по арт-терапии «Ракета» для маленьких пациентов онкоцентра ДРКБ, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Ребята вместе с космонавтом нарисовали то, о чем они мечтают. Все рисунки будут нанесены на ракету, которая отправиться в космос уже в следующем году.

«Процесс рисования с космонавтами в больнице позволяет переключиться мысленно с тяжелого лечения, а возможность отправить свою мечту в космос дарит надежду на выздоровление», – прокомментировала акцию Президент фонда UNITY Алена Кузьменко.

Кроме того, в ДРКБ запланирована лекция от студентов КГМУ, которые расскажут о подготовке космонавтов. Ребятам покажут красочный скафандр, который был раскрашен пациентами онкоцентров пяти стран мира.