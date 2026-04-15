Риски в стройке и дорогие деньги: Правительство Татарстана назвало вызовы для экономики

Дорогие кредиты, рост убытков, дефицит кадров и давление на экспорт – экономика Татарстана сталкивается с рядом факторов, которые затрагивают ключевые отрасли. Об этом на заседании Госсовета РТ заявил Премьер-министр республики Алексей Песошин. При этом в приоритете остаются рост экономики и доходов населения, для этого разработан комплекс мер.





Алексей Песошин: «Высокая ключевая ставка Центробанка ограничивает предприятия в привлечении заемных средств, что приводит к сдерживанию развития производства»

Дорогие кредиты и давление курса рубля на экспорт

Одним из главных факторов давления на экономику становится высокая стоимость денег – следует из отчета Правительства РТ за 2025 год, с которым Премьер-министр РТ Алексей Песошин сегодня выступил перед парламентом республики.

«Высокая ключевая ставка Центробанка ограничивает предприятия в привлечении заемных средств, что приводит к сдерживанию развития производства», – отметил он.

На этом фоне ухудшается финансовая картина в реальном секторе.

«Растет просроченная задолженность по кредитам и долговая нагрузка предприятий и организаций. Снижение прибыли сопровождается значительным увеличением убытков», – заявил Премьер-министр.

Наибольшая сумма убытков сложилась в таких отраслях, как:

производство автотранспортных средств;

торговля оптовая и розничная;

производство пищевых продуктов;

транспортировка и хранение.

«Курс рубля усиливает давление на экспорт и конкуренцию с импортерами на внутреннем рынке», – отметил он.

«Сохраняется напряженность на рынке труда. Несмотря на наличие вакансий практически во всех отраслях, имеется дефицит кадров»

Риски неплатежей и скрытой безработицы

Проблемы отдельных предприятий постепенно начинают трансформироваться в риски для отдельных секторов экономики.

«В ряде отраслей мы наблюдаем серьезные риски финансовой устойчивости, что может повлечь за собой скрытую безработицу, риски неплатежеспособности, увеличение налоговой задолженности, несвоевременную выплату заработной платы», – подчеркнул он.

Такая цепочка рисков в итоге может затронуть и бюджетную систему.

«Соответственно, это может отразиться на выполнении доходной части консолидированного бюджета республики», – отметил премьер.

Уже сейчас бюджет исполняется в напряженном режиме.

По его словам, нужны системные меры по повышению эффективности отраслей, наращиванию объемов высокотехнологичной продукции.

«В каждой отрасли по всей кооперационной цепочке отраслевым министерствам совместно с собственниками предприятий необходимо выстроить непрерывный процесс эффективного использования ресурсов (производственных, трудовых, инновационных, инвестиционных и финансовых)», – заявил Песошин.

Отдельным ограничением для роста становится ситуация на рынке труда.

«Сохраняется напряженность на рынке труда. Несмотря на наличие вакансий практически во всех отраслях, имеется дефицит кадров», – заметил также Премьер-министр.

С одной стороны, сохраняются высокие объемы ввода жилья. С другой стороны – растут издержки и усиливаются ограничения по спросу

Риски в строительстве

Комбинация рисков складывается и в строительной отрасли, которая традиционно выступает одним из драйверов роста.

С одной стороны, сохраняются высокие объемы ввода жилья – в прошлом году введено 3,5 млн кв. метров. План на 2026 год – 3 млн 175 тыс. кв. метров жилья. С другой стороны – растут издержки и усиливаются ограничения по спросу.

«Рост стоимости строительных материалов на фоне высокой ключевой ставки и изменений условий участия в ипотечных программах требует повышенного внимания к вопросам сбалансированности объемов жилищного строительства и платежеспособного спроса, чтобы не допустить накопления нереализованного жилья и банкротства строительных компаний. Важно продолжать работу по поиску путей снижения издержек застройщиков и ускорению запуска проектов», – подчеркнул глава правительства.

Также, по его словам, требуется усилить контроль в индивидуальном жилищном строительстве с учетом имеющихся фактов действий недобросовестных застройщиков.

Комплекс мер для устойчивости

Песошин сообщил, что в марте был принят «План мероприятий по обеспечению устойчивого эффективного развития экономики республики», утвержденный Раисом РТ Рустамом Миннихановым. Он должен стать ответом на текущие вызовы.

«В приоритете – рост экономики и доходов населения за счет обеспечения социально-экономической стабильности, повышения эффективности отраслей экономики», – заявил Премьер-министр.

Достичь этого планируется за счет реализации комплексного пакета мер.

В него входят:

повышение производительности труда;

расширение рынков сбыта и кооперационных связей;

стимулирование инвестиционной активности;

внедрение инноваций и технологическое развитие;

поддержка качественного роста малого и среднего бизнеса;

сбалансированное развитие муниципалитетов;

обеспечение отраслей экономики и социальной сферы необходимыми кадрами.

«Вызовы, которые стоят перед страной, требуют предельно четкой совместной работы всех уровней власти, гражданского общества, бизнес-сообщества», – подчеркнул глава Кабинета Министров РТ.