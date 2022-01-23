Риск смерти при Covid у непривитых возрастает в 33 раза, чем у получивших бустер

Риск смертельного исхода у не привитых от Covid-19 при болезни возрастает в 33 раза по сравнению с вакцинированными, получившими бустерную дозу. К такому результату пришли специалисты итальянского Высшего института здоровья, сообщает ТАСС.

Специалисты собрали и проанализировали больничные данные. В пересчете на 100 тыс. населения в отделениях интенсивной терапии находится 31 непривитый человек, при случае вакцинации (учитываются люди, которые получили и бустерную дозу) — менее одного. При пересчете на 100 тыс. человек приходится 53 смерти среди непривитых и 1,6 — при пройденной вакцинации.

Кроме того, специалисты продолжают констатировать высокую эффективность вакцин от Covid-19 против тяжелой формы заболевания. А при получении бустерной дозы препарата эффективность достигает 97,5%.