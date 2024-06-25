Риск подтоплений — на минимум: в Казани прочищено 2,6 км ливневок

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С начала года в Казани проведена чистка более 2,6 км ливневой канализации. Какие меры принимаются в городе для снижения риска подтоплений и обеспечения безопасности жителей, рассказали в телеграм-канале Комитета внешнего благоустройства города.

Работы проводят сотрудники МУП «Городское благоустройство». Помимо регулярной расчистки ливневой канализации, они занимаются ремонтом колодцев — завершено 89 объектов, восстановлением асфальта — 26 участков.

В исполкоме отметили, что расчистка ливневок помогает минимизировать риск подтоплений в период дождей, ремонт колодцев — обеспечению безопасности населения. Также рабочие ставят решетки, крышки, приводят в порядок участки, считающиеся проблемными.

Казанцы могут сообщить о проблемах, связанных с этими объектами, по номеру диспетчерской службы +7(843)555-07-96.