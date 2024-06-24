«Риск аварий исключен»: Казань получила шанс обновить «дряхлые» сети к саммиту БРИКС

В состав сборной России в том числе вошли 29 казанских спортсменов, многие из которых удостоились медалей в различных видах спорта Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Самородки в Казани были, есть и будут

Пятые спортивные игры стран БРИКС вызвали ажиотаж как среди профессиональных атлетов, так и у любителей спорта. Впервые за все время проведения международного мероприятия в программу вошли 27 видов спорта. Ранее медали разыгрывались всего в пяти дисциплинах.

Участие в соревнованиях приняли около 5 тыс. спортсменов из более чем 90 стран мира. Наибольшее количество медалей завоевали российские спортсмены (золото – 262, серебро – 141, бронза – 99), рассказал на деловом понедельнике председатель Комитета физкультуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

В состав сборной России в том числе вошли 29 казанских спортсменов, многие из которых удостоились медалей в различных видах спорта. Так, казанский гимнаст Даниел Маринов завоевал золотые медали в личном многоборье и на брусьях, серебро – в опорном прыжке и на перекладине, бронзу – в упражнении на кольцах. Юлия Сохацкая стала второй в многоборье, а Рамиля Валитова – третьей в прыжках в длину. В соревнованиях по бадминтону казанские спортсмены Сергей Сирант и Евгения Косецкая одержали победу в одиночных разрядах.

Лучшим в прыжках в воду с трехметрового трамплина стал Никита Шлейхер, который также завоевал серебро в соревнованиях с 10-метровой вышки. Пловчиха Софья Дьякова победила в финальных заплывах на 400 и 200 метров, а Агния Тулупова удостоилась медали в составе сборной России по синхронному плаванию.

Полина Кудерметова и Илья Симакин в составе сборной команды страны по теннису одержали победу в командном турнире, обыграв теннисистов из Белоруссии. Олимпийская чемпионка Марта Мартьянова стала лучшей на Играх БРИКС по фехтованию на рапирах в личном и командном зачетах. И это только малая часть наград, которых удостоились казанские спортсмены.

Ильсур Метшин: «Для воспитания и реализации талантов и результатов, безусловно, нужны условия и квалифицированные кадры» Фото: kzn.ru

«Отдельная радость и гордость за победы наших казанских спортсменов. Их медали – это огромный вклад в спортивную золотую историю столицы и Татарстана. Нет сомнений, что самородки как в Казани, так и в Татарстане, России были, есть и будут. Но для их воспитания и реализации талантов и результатов, безусловно, нужны условия и квалифицированные кадры. Мы наращиваем эти мышцы, совершенствуем механизмы и надеемся, что будут расти и результаты наших спортсменов», – отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Трансляции с Игр БРИКС в соцсетях посмотрели более 1 млрд человек

Прошедшие в Казани Игры БРИКС побили рекорд не только по числу дисциплин, но и по охвату зрителей. Соревнования и мероприятия деловой программы в социальных сетях посмотрели свыше 1 млрд человек.

«17 миллионов зрителей следили за трансляциями по ТВ и онлайн. А общий охват аудитории в социальных сетях составил более одного миллиарда человек. Благодарны им и всем жителям Казани, которые поддержали участников Игр и внесли вклад в каждую завоеванную медаль», – отметил Линар Гарипов.

Помимо онлайн-зрителей соревнования в Казани посетили 155 тысяч болельщиков. Они оказывали колоссальную поддержку спортсменам, вдохновляя на новые победы и рекорды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Помимо онлайн-зрителей соревнования в Казани посетили 155 тысяч болельщиков. Они оказывали колоссальную поддержку спортсменам, вдохновляя на новые победы и рекорды.

«Игры БРИКС стали незабываемым для всех спортивным праздником. Мы верим, что все гости и участники запомнили его только с положительной стороны. Это были не просто соревнования, а символ дружбы, взаимного уважения, объединяющихся с нашей страной. Это возможность узнать друг о друге, поделиться уникальными традициями, культурой и наследием страны», – заключил председатель Комитета физкультуры и спорта.

Новости о создании Ассоциации городов БРИКС+ посмотрели более 81 млн человек

Помимо спортивной программы в рамках Игр БРИКС прошли деловые мероприятия. Это, в частности, встреча министров спорта, круглый стол к 550-летию открытия путешественником Афанасием Никитиным Индии и форум городов. Последний стал знаковым, ведь на нем учредили Ассоциацию городов и муниципалитетов стран БРИКС+. На пост председателя избрали мэра Казани Ильсура Метшина. Событие, к слову, заинтересовало свыше 81 млн человек по всему миру.

Помимо спортивной программы в рамках Игр БРИКС прошли деловые мероприятия. Это, в частности, встреча министров спорта Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Об интересе к этому событию можно судить и по вниманию средств массовой информации. Все ведущие федеральные каналы дали свои сюжеты и материалы. По оценке сервисов, которые замеряют аудиторию, только за первые четыре дня с новостями и информацией о создании ассоциации ознакомились свыше 78 миллионов человек», – отметил Метшин.

В социальных сетях информацию о мероприятии изучили более 3 млн человек из разных государств. В общей сложности аудитория, которую заинтересовал форум в Казани, составила порядка 81 млн зрителей.

«То есть если даже 10% из них захотят в ближайшее время посетить Казань, Татарстан, Россию – это туристическая привлекательность части нашей работы», – заключил градоначальник.

Всего в столице Татарстана в 2024 году планируют обновить 88 фасадов многоквартирных домов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На ремонт домов в Казани к саммиту БРИКС выделили 398,5 млн рублей

В октябре город примет еще и саммит БРИКС, к которому сейчас активно готовятся все городские службы. В частности, продолжаются работы по капремонту домов. Всего на ремонт 39 многоквартирных домов выделили 398,5 млн рублей, рассказал председатель Комитета ЖКХ Василий Лысачкин.

Основные объемы уже выполнены, ремонт завершен в 92% зданий. Однако в доме 4/2 на улице Николая Ершова работы пришлось отложить из-за реконструкции пешеходного перехода у парка им. Горького. Еще четыре дома – это объекты культурного наследия.

«Заказчиком работ – ГИСУ Республики Татарстан – принято решение выполнение работ перенести после окончания Игр БРИКС. Ремонт объектов культурного наследия требует историко-культурной экспертизы, согласований проекта и получения разрешения на производство работ от Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия», – уточнил докладчик.

Всего в столице Татарстана в 2024 году планируют обновить 88 фасадов многоквартирных домов.

Василий Лысачкин: «Ремонт объектов культурного наследия требует историко-культурной экспертизы, согласований проекта и получения разрешения на производство работ от Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия» Фото: kzn.ru

Ветхие сети центра Казани приведут в порядок к октябрьскому саммиту

Кроме фасадов домов к предстоящему саммиту БРИКС в городе приводят в порядок инженерные сети под дорогами на маршрутах следования делегаций. Всего на реконструкции 5,5 километра сетей – это 14 участков на общую сумму 602 миллиона рублей. Из них 1,6 километра – тепловые сети, 2,7 километра – сети водоснабжения и 1,2 километра – канализации.

Работы уже провели на сетях водоснабжения на улицах Московской, Тази Гиззата, Чистопольской, Пушкина и Островского, Большой Красной, Карла Маркса, Батурина. На 95% работы завершили на Правобулачной. На данный момент продолжается ремонт сетей водоснабжения и водоотведения по улицам Вишневского и Нурсултана Назарбаева.

Кроме фасадов домов к предстоящему саммиту БРИКС в городе приводят в порядок инженерные сети под дорогами на маршрутах следования делегаций Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На Вишневского процент выполнения составляет на одном участке 57%, на другом – 100%. По улице Нурсултана Назарбаева общее выполнение на двух участках составляет 50 и 60% соответственно. Завершить планируем к 10 июля», – отметил Василий Лысачкин.

Графики замены трубопровода синхронизировали с ремонтом дорожной сети. Все работы выполняют поэтапно. Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя доклад председателя Комитета ЖКХ, подчеркнул, что подготовка к Играм и саммиту БРИКС позволила городу сделать «долгожданный шаг» в сторону реконструкции сетей исторической части города.

«Спасибо огромное Рустаму Нургалиевичу [Минниханову], Раису нашей республики, коллегам из Правительства, которые поддержали нашу давнишнюю мечту – прежде чем ремонтировать участки дорог, желательно ветхие, скажем прямо, дряхлые сети центра Казани отремонтировать, чтобы потом не вскрывать дороги ввиду каких-то аварий. Много – немного, но риск аварий на 14 участках на сегодняшний день будет исключен», – заключил градоначальник.