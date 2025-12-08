Рафаэль Рише покинул пост главного тренера «Трактора»

Фото: hctraktor.org

Канадский специалист Рафаэль Рише покидает «Трактор» вслед за Бенуа Гру. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают «Хоккейные сливки».

Напомним, канадец остался в качестве исполняющего обязанности главного тренера челябинского клуба после того, как в отставку подал Бенуа Гру. Сообщается, что Рише уходит из команды исключительно по собственному желанию.

«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 35 очков за 36 матчей. Клуб из Челябинска проиграл четыре последних матча в КХЛ.