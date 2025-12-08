news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 8 декабря 2025 14:14

Рафаэль Рише покинул пост главного тренера «Трактора»

Читайте нас в
Телеграм
Рафаэль Рише покинул пост главного тренера «Трактора»
Фото: hctraktor.org

Канадский специалист Рафаэль Рише покидает «Трактор» вслед за Бенуа Гру. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают «Хоккейные сливки».

Напомним, канадец остался в качестве исполняющего обязанности главного тренера челябинского клуба после того, как в отставку подал Бенуа Гру. Сообщается, что Рише уходит из команды исключительно по собственному желанию.

«Трактор» занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 35 очков за 36 матчей. Клуб из Челябинска проиграл четыре последних матча в КХЛ.

#кхл #ХК Трактор
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025