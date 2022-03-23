Ришат Хабипов: Запчасти для сельхозтехники в Татарстане имеются в достаточном количестве

Запчасти для сельскохозяйственной техники в Татарстане имеются в достаточном количестве. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Остатки запасных частей имеются в достаточном количестве. Многие предприятия уже с осени отремонтировали технику. Те запчасти, которые будут необходимы из-за поломок во время проведения сезонных полевых работ, если не получим из-за рубежа, будут заменены российскими аналогами», – рассказал спикер.

Хабипов уточнил, что около 2 тыс. наименований запасных частей производятся в России. Он также добавил, что ежегодно ПАО «Татнефть» выделяет для аграриев льготное топливо. «И в этом году ведутся работы по заключению контрактов на поставку 70 тыс. тонн льготного топлива. Оно будет на четыре рубля дешевле рыночной стоимости», – подчеркнул замминистра.

В Татарстане для проведения весенне-полевых работ необходимо 11 тыс. тракторов, 6 тыс. сеялок и культиваторов и 770 посевных комплексов. Такое количество техники позволяет провести посевные работы в двухнедельный срок.

Кроме того, для проведения посевной кампании в республике необходимо 35 тыс. тонн дизельного топлива.