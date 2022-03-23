Ришат Хабипов: По многим видам продукции Татарстан может прокормить и соседние регионы

Многими видами продукции Татарстан может обеспечить и соседние регионы. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Немного времени осталось до нового урожая. Но и запасы позволяют говорить о том, что по многим видам продукции мы можем прокормить не только нашу республику, но и соседние регионы. Уверенно можно сказать, что Татарстан полностью обеспечен продуктами питания», – отметил спикер.

По словам Хабипова, ажиотажный спрос, который возник по сахарному песку и муке, – временное явление. «Население должно быть спокойно и не создавать ажиотаж в том числе по приобретению соли, спичек, гречневой крупы. Они в России, в том числе и в Татарстане, произведены в достаточном количестве», – подчеркнул он.

Замминистра добавил, что двумя заводами республики было выработано 176 тыс. тонн сахарного песка – это «по нормам потребления в несколько раз больше». «Мы имеем свободный остаток сахарного песка на заводах и двухмесячный запас уже фасованного сахарного песка в распределительных центрах, которые снабжают торговые сети», – заверил он.