Ришат Тухватуллин стал народным артистом Республики Татарстан

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Татарскому певцу Ришату Тухватуллину присвоено звание народного артиста Республики Татарстан. Соответствующую награду исполнителю вручил Раис РТ Рустам Минниханов.

«Когда я получил звание заслуженного артиста Татарстана, я не вполне понимал всю ответственность. Я ношу его с большой осторожностью. Теперь, что бы я не делал, я представляю республику. А теперь, когда я получил звание ещё и народного артиста Татарстана, то ответственность возросла ещё больше. Предстоит большая работа, нужно сказать большое спасибо руководству региона за высокую оценку нашего труда. Мы постараемся оправдать все возложенные на нас надежды», - поделился сразу после награждения с «Татар-информом» Тухватуллин.

Всего сегодня Раис Татарстана вручил почти 50 государственных наград республиканского и федерального уровня, о чем сообщал ранее «Татар-информ».