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Ришат Тухватуллин стал народным артистом Республики Татарстан
Татарскому певцу Ришату Тухватуллину присвоено звание народного артиста Республики Татарстан. Соответствующую награду исполнителю вручил Раис РТ Рустам Минниханов.
«Когда я получил звание заслуженного артиста Татарстана, я не вполне понимал всю ответственность. Я ношу его с большой осторожностью. Теперь, что бы я не делал, я представляю республику. А теперь, когда я получил звание ещё и народного артиста Татарстана, то ответственность возросла ещё больше. Предстоит большая работа, нужно сказать большое спасибо руководству региона за высокую оценку нашего труда. Мы постараемся оправдать все возложенные на нас надежды», - поделился сразу после награждения с «Татар-информом» Тухватуллин.
Всего сегодня Раис Татарстана вручил почти 50 государственных наград республиканского и федерального уровня, о чем сообщал ранее «Татар-информ».
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