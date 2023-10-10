Ришат Тухватуллин рассказал о сложностях с авторскими правами на ретро-песни

Ришат Тухватуллин

Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин рассказал, почему в его концертах мало ретро-песен. Проблему согласования авторских прав артист затронул на пресс-конференции в «Татар-информе», посвященной проведению III Международного фестиваля имени Альфии Авзаловой.

«Перед заявленными концертами РАО (Российское авторское общество) проверяет программу на соблюдение авторских прав. Когда у нас есть права на все исполняемые на концерте песни, проблем не возникает. Но если мы, например, по просьбе зрителя, исполним что-то из репертуара Ильгама абый Шакирова, или другую ретро-композицию, то РАО нас штрафует за это», – пояснил артист.

Из-за сложившейся ситуации певец вынужден исполнять только те композиции, с авторами которых удалось прийти к соглашению.

«В большинстве случаев права находятся у наследников. Кто-то соглашается, а кто-то против. Поэтому мы исполняем только то, что нам разрешают. Эти песни нужны нам, нужны народу. Если мы их уберем из концертных программ, они будут утеряны. Мы считаем, что песни таких артистов, как Ильгам Шакиров, Альфия Авзалова, должны звучать», – уверен Ришат Тухватуллин.

Артист планировал в этом сезоне включить в программу песню из репертуара Альфии Авзаловой, однако возникли трудности с авторскими правами.

«Автора уже нет в живых, права перешли к наследникам. Они не соглашаются. Нарушать закон нельзя. Мы даем 150 концертов в год, если с каждого концерта начнем платить по 100 тысяч рублей штрафа, то от концерта не остается смысла. Хотелось бы, чтобы артистам разрешали исполнять песни Альфии апа Авзаловой, Ильгама абый Шакирова, Хайдара абый Бегичева. Надо об этом думать. Нужен немного другой подход к нашим песням», – сказал артист.

В то же время с некоторыми авторами получается прийти к соглашению, отметил он. Например, артистка коллектива Алия Карачурина исполняет песню «Авыл киче» из репертуара Хании Фархи. Автор песни - Зуфар Хайрутдинов. «Мы с Зуфар абый находим взаимопонимание, он согласился», – сказал Ришат Тухватуллин.