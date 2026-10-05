Ришат Тухватуллин поделился совместным фото с женой

Ришат и Алия Тухватуллины

Фото: соцсети Ришата Тухватуллина

Народный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин опубликовал в соцсетях фотографию с супругой – заслуженной артисткой Татарстана Алией Тухватуллиной.

«Беребез өчен беребез кирәк», – написал артист. С татарского языка эта фраза переводится как «Мы нужны друг другу».

Ришат и Алия Тухватуллины заключили никах в апреле 2023 года, после чего сыграли свадьбу в Казани.

В семье артистов двое сыновей. Старший Алим родился в 2024 году, младший Райан – в августе 2026 года.