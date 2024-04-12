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Культура 12 апреля 2024 14:14

Ришат Тухватуллин поделился кадрами первой встречи с новорожденным сыном

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Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин, впервые ставший отцом, опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» трогательные кадры первой встречи с новорожденным сыном.

Артист рассказал, что дорога к супруге и малышу ему казалась вечностью, перед тем, как ему разрешили войти в палату, надо было заранее сдать анализы и пройти регистрацию. Новоиспеченный папа принес огромный букет белых роз.

«Ты не контролируешь эмоции. Слезы радости не сдержать», — приводит слова певца ТНВ.

Ришат Тухватуллин приехал в роддом с гастролей из Башкортостана, таким образом преодолев расстояние в 430 км. Пол ребенка певец узнал только в день его рождения.

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