Ришат Тухватуллин поделился кадрами первой встречи с новорожденным сыном

Заслуженный артист Татарстана и Башкортостана Ришат Тухватуллин, впервые ставший отцом, опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» трогательные кадры первой встречи с новорожденным сыном.

Артист рассказал, что дорога к супруге и малышу ему казалась вечностью, перед тем, как ему разрешили войти в палату, надо было заранее сдать анализы и пройти регистрацию. Новоиспеченный папа принес огромный букет белых роз.

«Ты не контролируешь эмоции. Слезы радости не сдержать», — приводит слова певца ТНВ.

Ришат Тухватуллин приехал в роддом с гастролей из Башкортостана, таким образом преодолев расстояние в 430 км. Пол ребенка певец узнал только в день его рождения.