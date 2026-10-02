Ришат Фазлиахметов стал заслуженным артистом Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Певцу Ришату Фазлиахметову присвоили почетное звание «Заслуженный артист Республики Татарстан». Об этом артист рассказал в интервью изданию «Интертат».

О присвоении звания Фазлиахметов узнал 2 октября после пятничного намаза. Когда он выходил из мечети, его супруге Эльмире позвонили и сообщили радостную новость. По словам артиста, первой за него обрадовалась именно жена.

«Нужно отметить, что в получении этого заслуженного звания есть и большая заслуга Эльмиры. Хочу поблагодарить ее за то, что она постоянно говорила мне: „Ришат, ты сможешь, давай выступай с концертами, записывай песни“, вдохновляла меня и помогала становиться еще более известным. В эти годы Эльмира была для меня большой опорой не только в жизни, но и в творческом пути», – рассказал Фазлиахметов.

Артист также поблагодарил Всевышнего, своих поклонников, авторов песен, композиторов, аранжировщиков и журналистов. Он отметил, что признание стало результатом совместной работы, но подчеркнул и важность собственных усилий.

«Конечно, нужен и собственный труд. Такое звание не дают просто обычному парню, который сидит в деревне. Нужно получить музыкальное образование, записывать песни, стремиться к известности», – сказал певец.

Фазлиахметов отметил, что никогда не просил присвоить ему почетное звание.

«Нет, у меня нет привычки просить что-либо для себя. Я говорил: когда придет время, тогда и дадут», – отметил артист.

В ближайшее время у певца начнутся гастроли по Татарстану и другим регионам России. Кроме того, у него запланирован концерт в казанском концертном зале «Пирамида». Фазлиахметов рассказал, что мечтал, чтобы на казанской сцене его объявили как заслуженного артиста Татарстана.

«У меня была мечта, чтобы на казанской сцене меня объявили как „Заслуженного артиста Татарстана“. В этом году, даст Бог, на концертах эта мечта должна осуществиться», – поделился певец.