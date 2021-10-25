Ришат Ахтямов: «Пластическая хирургия – относительно новая специальность»

У любого пациента возникает много вопросов, прежде чем согласиться на операцию, и это совершенно оправданно.

Пластический хирург Ришат Ахтямов: «Большой процент пациентов — это женщины. Но бывают и мужчины, они тоже иногда хотят быть в форме»

Фото: © Айрат Исламов

Мы задали несколько вопросов Ришату Фаридовичу Ахтямову, заведующему отделением хирургии ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Казань», врачу-хирургу высшей квалификационной категории, пластическому хирургу, главному внештатному хирургу Горьковской дирекции здравоохранения ОАО «РЖД», ассистенту кафедры «Пластическая хирургия» КГМА, кандидату медицинских наук. Темой нашего общения стала пластическая хирургия.

– Можно ли говорить о том, что в пластической хирургии «количество переходит в качество»? Сколько операций в год вы проводите?

– На данный момент времени уже можно говорить о такой тенденции. Ни для кого не секрет, что и раньше врачи-хирурги занимались пластической или эстетической хирургией, но не существовало единых стандартов и рекомендаций. Каждый видел и решал проблему «по-своему». Поэтому встал вопрос о выделении пластической хирургии в отдельную специальность, которая была утверждена в 2009 году, то есть это относительно новая специальность. Поэтому сейчас идет нормальный, эволюционный процесс развития специальности в виде регулирования основных механизмов и зон ответственности, разработки профессиональных стандартов, улучшения системы подготовки специалистов, что, несомненно, пойдет только на пользу не только врачам, но и пациентам.

В год выполняется порядка 300 операций, из них доля пластических операций составляет около 10-15%. Основная задача нашего отделения – оказание плановой хирургической помощи.

– Где можно познакомиться с вашими работами?

– С частью работ можно ознакомиться на моей личной странице в Instagram (doctor_akhtyamov) или на официальном сайте нашей больницы «РЖД-Медицина» http://zdbolnica.ru.

Опережая вопрос: «Почему не все работы?», отвечаю – во-первых: существуют определенные морально-этические нормы; во-вторых: некоторые пациенты не дают согласие на публикацию, и мы, конечно, с уважением принимаем любое решение пациента.

– Медицинское обследование и анализы: что необходимо пройти?

Как и при любом хирургическом вмешательстве, так и в пластической хирургии необходимо пройти определенное обследование, которое назначает оперирующий хирург. Есть обязательная часть, а есть дополнительное обследование, необходимое для уточнения исходного состояния органов и систем организма. Не надо забывать, что данные операции выполняются в плановом порядке, при отсутствии противопоказаний. С этой целью и назначается догоспитальное обследование. Более полную и точную информацию пациент получает при личной встрече, беседе и осмотре врачом.

– Довольно популярны операции по увеличению молочных желёз. На современном рынке очень большой выбор имплантатов. Как понять, какие подойдут той или иной пациентке?

По сути, строение имплантатов одинаковое. Различие в объеме, форме, поверхности и производителе. Все хирурги работают с разными имплантатами, всё зависит от предпочтений. Выбор имплантата для конкретной пациентки определяется уже при личной встрече и осмотре. Всё зависит от формы самих молочных желез, грудной клетки, телосложения.

– Сколько в среднем длятся пластические операции, как они проходят?

Каждая операция уникальна и длится по-разному. Бывает так, что один и тот же вид оперативного вмешательства длится 20 минут, а бывает и 1,5 часа. Всё индивидуально, это во-первых, во-вторых – длительность операции зависит от объема вмешательства и вида анестезии.

Проходят операции в рабочем режиме, без суеты, тихо играет музыка. Вся операционная бригада работает в общей команде, выполняя свою отведенную роль.

– Многие волнуются перед операцией, задаются вопросами, кто будет проводить анестезию и есть ли последствия.

Волнение – это нормальное состояние человека перед чем-то неизвестным, необычным событием. Вид анестезии зависит от объема операции. Если небольшой объем оперативного вмешательства, то обычно местная анестезия, которая проводится непосредственно оперирующим хирургом. Если планируется более объемная операция, то анестезия проводится врачом-анестезиологом.

Негативных последствий от проводимых анестезий нет, иначе они не проводились бы. Мнение, что общий наркоз сокращает жизнь, не более чем миф.

«Мнение, что общий наркоз сокращает жизнь, не более чем миф» Фото: © Айрат Исламов

– Сколько времени требуется провести после операции в больнице?

– Всё зависит от объема проведенного оперативного пособия. В некоторых случаях можно обойтись без госпитализации, а иногда нужно понаблюдать 2-4 дня в стационаре.

– Часто говорят, что после операций необходимо носить компрессионное белье. Для чего это нужно?

– Компрессионное белье используется в основном после операций на молочных железах и передней брюшной стенке (различные виды маммопластики и абдоминопластики). Само название белья дает ответ – компрессия, то есть сдавление. Во время подобных операций проводится отслойка тканей, иногда значительная, с целью формирования новых, с точки зрения эстетики, форм и контуров тела. С целью снижения развития некоторых послеоперационных осложнений, ускорения процессов заживления ран и применяется компрессионное бельё.

– Сколько длится процесс восстановления?

– Период реабилитации у всех протекает по-разному. Он зависит от многих причин, таких как возраст, состояние тканей организма, объем оперативного вмешательства, и др. Например, после блефаропластики в некоторых случаях можно сразу покинуть клинику, а после классической абдоминопластики иногда приходится быть под наблюдением врача до 3-4 суток.

– Бывают ли противопоказания к операции и какие могут быть риски?

– Несомненно, противопоказания существуют, как и в плановой хирургии, так и в пластической хирургии. К основным можно отнести острые воспалительные состояния, сопровождающиеся повышением температуры, изменением свойств крови и различных систем организма. Имеется и ряд хронических заболеваний, при которых категорически не рекомендуется выполнять данные операции. Несоблюдение клинических рекомендаций, протоколов и стандартов ведения пациента чревато развитием осложнений, коррекция и лечение которых очень затруднительна и тяжела.

– Корректно ли говорить о проценте осложнений?

– К сожалению, от этого никто не застрахован. С целью их избежать или свести к минимуму проводится медицинское обследование и обстоятельная беседа пациента и хирурга, где выясняются и обсуждаются все нюансы по состоянию здоровья пациента, наличию показаний и противопоказаний.

– С какого возраста можно делать пластические операции?

– Пластические операции в основном выполняются с 18 лет, за исключением некоторых реконструктивно-пластических операций по показаниям.

– Есть ли у пластического хирурга «сезонный» календарь операций?

– Каждый хирург оперирует вне зависимости от времени года, кроме отпуска. Единственный момент, который может свидетельствовать о «сезонности», это желание прекрасной половины человечества заняться собой в осенне-зимний период, чтобы к лету выглядеть еще красивее.

– Женщин интересует, можно или нельзя кормить грудью после маммопластики?

– Речь идет, наверное, об увеличивающей маммопластике грудными имплантатами. Можно. Установка имплантатов не является ограничением к кормлению грудью в последующем. Но не надо забывать, что во время беременности происходят изменения в молочных железах, соответственно, грудь может менять форму и размеры.

– Нужно ли менять имплантаты со временем?

– А зачем? Если девушка или женщина чувствует себя комфортно, ее всё устраивает, нет никаких проблем, так пусть и дальше наслаждается жизнью. Да, бытует расхожее мнение, что через 10-15 лет надо менять ранее установленные грудные имплантаты. Гарантия производителя на свою продукцию пожизненная. Замена имплантатов происходит в случае, когда пациентка хочет установить другие, более объемные имплантаты.

– Какие факторы влияют на успешный исход пластики?

– Основной фактор – это позитивный настрой, как пациента, так и хирурга. На самом деле их много, о некоторых я уже говорил. Главный тандем можно обозначить как: профессионализм врача – настрой пациента.

– Ваши пациенты только женщины?

– Почему же? Не только. Да, большой процент пациентов – это женщины. Но бывают и мужчины, они тоже иногда хотят быть в форме.

– Какой порядок цен на операции в больнице?

– Со стоимостью всех услуг можно ознакомиться на официальном сайте нашей больницы.

– Как юридически оформляются отношения сторон?

– После предварительной консультации и осмотра, определения объема предполагаемого оперативного вмешательства и вида анестезии в отделе платных услуг заключается договор с указанием видов и стоимости медицинских услуг. Всё официально и предельно прозрачно.