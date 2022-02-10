В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» камерный ансамбль джазовой музыки Kazan City Trio представит новую программу Rio — Kazan Transit. На концерте прозвучат бразильский, кубинский и французский джаз, а также национальные мотивы.

Программу украсит специальный гость — лауреат международного молодежного конкурса джазовых исполнителей Анна Кожевникова (флейта).

«Если саксофон прочно закрепился за джазовой музыкой как основополагающий инструмент, то флейту стали использовать в этом направлении только во второй половине XX века. В 60-е годы этот феномен сделал бразильскую культуру мировым достоянием в джазовом искусстве», — рассказал лидер группы Марат Николаев.

Не обойдется этот вечер без сильного вокала в лице лауреата республиканского молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» Лианы Зайнуллиной.

Концерт состоится 15 февраля.