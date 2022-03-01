Ринат Тазетдинов: «Идет информационная атака, которой нельзя верить»

Советский и российский театральный актер, народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов поразился количеству фейковых вбросов после начала спецоперации на Украине.

«Обилие ложной информации поражает всякое воображение. Идет полномасштабная информационная атака, которой нельзя верить», — подчеркнул он.

Артист считает, что спецоперация была начата своевременно, предотвратив тем самым угрозу начала настоящей войны.

«Весь мир ополчился против России, но это случилось не сегодня, а происходит давно. Все потому, что мы говорим правду, неудобную для европейских стран», — уверен Тазетдинов.