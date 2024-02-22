Ринат Сафаров: Электронный толковый словарь татарского языка регулярно пополняется

Фото: © «Татар-информ», Солтан Исхаков

Институт языка, литературы и искусства имени Г. Ибрагимова разработал электронный толковый словарь татарского языка, который пополняется в режиме реального времени. О проекте на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заведующий отделом лексикографии Института языка, литературы и искусства Ринат Сафаров.

«У этого словаря нет печатного варианта, он существует и пополняется только в электронной версии. Создать такой словарь мы мечтали давно. Это ресурс, куда мы собираем новые слова в татарском языке, слова, которые приобрели новый смысл, а также те слова, которые по какой-либо причине не вошли в толковый словарь татарского языка. Ежегодно в этот словарь включаем не менее 100 слов», – рассказал ученый.

Он пояснил, что новые слова - это необязательно неологизмы.

«Иногда уже имеющиеся в употреблении слова получают новое значение. Например, раньше слово “былбыл” в поэзии применялось в значении “соловей”. А сейчас это слово включено как биологический термин, потому что выяснилось, что есть птица, имеющая такое название. В русском языке ее называют «бюльбюль». В свой электронный словарь мы также включаем слова, которые не вошли в другие словари, потому что пока нет другого места, куда можно было бы их собирать. Когда еще будет издан толковый словарь - неизвестно», – заключил Ринат Сафаров.

Автор: Рифат Каюмов