Ринат Садыков: «Закон о молодежной политике заложил основу уверенного будущего РТ»

Закон о молодежной политике, принятый в Татарстане 30 лет назад, заложил основу уверенного будущего региона. Об этом в своем поздравлении с юбилеем закона сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Закон о молодежной политике в сложные 90-е годы стал мощным стимулом для обновления смыслов и содержания работы с молодежью, заложив основу для становления Татарстана как сильного, уверенного в своем будущем региона, которым может гордиться не только современная молодежь, но и будущие поколения. За это время многое сделано для того, чтобы у молодых людей были возможности учиться, работать, реализовать себя и быть счастливыми в родном Татарстане. Хочу поблагодарить тех, кто стоял у истоков нашего министерства и формировал в разное время сферу молодежной политики в полноценную отрасль», — заявил министр.

Напомним, закон о молодежной политике Татарстана был принят 19 октября 1993 года.