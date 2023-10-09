Ринат Садыков выразил соболезнования родным экс-главы МЦ в Казани Зуфара Бухараева

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков выразил соболезнования родным и близким экс-руководителя казанского Молодежного центра Зуфара Бухараева. Он руководил учреждением на протяжении 15 лет и ушел из жизни вчера, 8 октября.

«Вчера, 8 октября, на 79 году жизни скончался один из наставников молодежи – Зуфар Гарифович Бухараев. Важно отметить его личный вклад в развитие государственной молодежной политики и в воспитание молодого поколения. 15 лет Зуфар Гарифович руководил Казанским молодежным центром, в то время самым крупным культурно-спортивным и туристическим молодежным комплексом Поволжья. По его инициативе на его базе была создана и активно развивалась сеть клубов по интересам. Он активно участвовал в становлении и развитии стройотрядовского движения Татарии», — сказал министр.

Он добавил, что Зуфар Бухараев был его сподвижником, когда Садыков возглавлял движение студенческих трудовых отрядов Татарстана и всегда активно участвовал в мероприятиях организации.

«К сожалению, не стало человека высокой эрудиции, большого профессионала! Это большая утрата для всех нас. В памяти всех, кому посчастливилось знать его и работать с ним, он останется как добрый, мудрый, светлый и духовно богатый человек. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким», — заключил Ринат Садыков.