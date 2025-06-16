Ринат Садыков встретился с участниками молодежного фестиваля журналистики «Алтын каләм»

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков провел встречу с будущими журналистами республики. Встреча прошла на третий день фестиваля юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо», 16 июня, и длилась один час, в течение которого участники фестиваля задали министру множество вопросов.

Ребята из каждого направления внимательно слушали гостя, записывали его ответы, снимали на видео и делали яркие фотографии – все ради креативного контента.

«В следующем году фестивалю "Алтын Каләм" исполнится 30 лет. Хотелось бы узнать, стоит ли ждать крупных нововведений на юбилей фестиваля?» – задала вопрос на встрече участница фестиваля из направления «Реклама и связи с общественностью» Виктория Владимирова.

«Юбилейный год – это всегда год нововведений: новых правил, новых проектов. Безусловно, мы сейчас уже начинаем работать над тем, чтобы юбилейный "Алтын каләм" был непохожим ни на один прошлый», – ответил Ринат Садыков.

За почти три десятилетия существования фестиваля появилось множество новых направлений, в которых развиваются юные журналисты.

Сейчас фестиваль «Алтын Каләм – Золотое перо» предлагает участникам восемь направлений для индивидуального участия:

— Печатная журналистика на русском языке;

— Печатная журналистика на татарском языке;

— Подкасты и радио (на русском и татарском языках);

— Фотожурналистика;

— Телевидение и видеоблогинг;

— Дизайн и верстка;

— SMM;

— Реклама и связи с общественностью.

Существует также одна командная номинация для медиацентров вузов и ссузов – студенческие медиа.

Победители индивидуальных номинаций будут удостоены Гран-при – призом, открывающим двери в вуз по направлению медиа. Команда победителей из медиацентра получит миллион рублей на реализацию медиацентра учебного заведения.

Республиканский фестиваль юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо» проводится Министерством по делам молодежи Республики Татарстан, Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Региональной молодежной общественной организацией «Лига студентов Республики Татарстан», Союзом журналистов Республики Татарстан, Министерством образования и науки Республики Татарстан, Телерадиокомпанией «Новый век» и молодежным журналом «Идель».

Проведение молодежных мероприятий соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети». Татарстан создает возможности и формирует среду, где каждый молодой человек может реализовать себя. Этот подход подтверждает и Раис РТ Рустам Минниханов, который в ходе VIII Московского молодежного форума «Мост Москва – Татарстан» подчеркнул: «Наша задача в том, чтобы создать такие условия, чтобы республика была привлекательной».