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Ринат Садыков встретился с участниками форума «Лига форум: лето» в Альметьевске
Первую смену студенческого образовательного форума «Лига форум: лето», который в этом году проводится третий раз, посетил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков, сообщает пресс-служба министерства.
Местом проведения мероприятия стал Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти». Отмечается, что форум направлен на создание возможностей для самореализации молодёжи и соответствует целям национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
На мероприятии Садыков встретился с заместителями директоров ссузов и обсудил с ними психологическую поддержку студентов в процессе обучения, а также вовлеченность учащихся в общественную жизнь.
Также министр вместе с главой Альметьевского района Тимуром Нагумановым провели открытую встречу, на которой ответили на насущные вопросы студентов.
«Зимой форум Лиги прошел в Иннополисе, сегодня мы встречаемся на новой площадке. Я уверен, что каждый, кто поехал на Студенческий образовательный форум в Альметьевске, увезет много новых эмоций, знакомств и знаний. Первая смена — это смена студентов техникумов нашей республики. Мы крайне заинтересованы, чтобы вы все больше и больше вовлекались в важные и нужные проекты, которые сегодня реализуются в Татарстане», – отметил Садыков.
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