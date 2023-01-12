Ринат Садыков впервые посетил муниципалитет в качестве министра по делам молодежи РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков посетил обновленный центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Диалог». В ходе реновации была отремонтирована входная группа, проведены отделочные работы, установлены новые двери, заменены все инженерные системы, а также приобретены мебель и актуальное профессиональное оборудование, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Обеспечение психологической поддержкой молодых людей в Татарстане — один из приоритетов работы нашего ведомства. Не всегда молодой человек может поделиться своими переживаниями с близкими и друзьями. Мы видим, как запрос молодых людей на такую помощь растет, а <…> чтобы она была качественной, нужны профессиональные специалисты и соответствующая инфраструктура. Мы продолжаем реализацию программы по ремонту центров психолого-педагогической помощи в республике. В прошлом году в программу были включены и отремонтированы 15 объектов. В том числе сегодня мы открываем центр „Диалог“ в Набережных Челнах. В этом году работа по обновлению центров продолжится», — заверил Ринат Садыков.

Министр также напомнил, что на сегодняшний день в республике обращения принимаются анонимно 24 часа в сутки как по единому общероссийскому детскому номеру 8 (800) 200-01-22, так и по молодежному телефону доверия 8 (800) 555-22-20.

Обновленный центр «Диалог» открылся на первом этаже жилого дома №41/03. После капитального ремонта в центре появился современный консультационный кабинет, зал для групповых занятий, кабинет сотрудников, кабинет психологов и другие помещения.

Обновленный центр оказывает профессиональные психологические услуги молодежи от 14 до 35 лет, в том числе на платной основе — для клиентов, не входящих в основную ведомственную целевую группу. Ежегодно деятельностью центра психолого-педагогической помощи «Диалог» оказывается охвачено около 10 тыс. человек.

Благодаря новому профессиональному оборудованию станет возможным проведение качественной компьютерной психодиагностики по выявлению проблем и других психологических показателей, оказание экспресс-помощи в случаях нарушений в области эмоциональной сферы. Также будет продолжена работа по психологическому просвещению: лекции, семинары, психологическое консультирование молодежи.

Посещение центра психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Диалог» стало первым мероприятием, на котором Ринат Садыков побывал в качестве министра по делам молодежи РТ. Указ о его назначении был подписан Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым 11 января 2023 года.