ЛНР и Татарстан 8 мая 2026 16:10

Ринат Садыков в Рубежном принял участие в памятных мероприятиях ко Дню Победы

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В подшефном Татарстану городе Рубежном на Луганщине прошли памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В них приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков, глава городского округа Рубежное Евгений Шаталин и представители депутатского корпуса партии «Единая Россия».

Участники акции почтили память павших в годы Великой Отечественной войны и возложили цветы к памятникам и мемориалам воинам-освободителям.

Говоря о значении Дня Победы и атмосфере памятных мест, Ринат Садыков заявил, что такие моменты невозможно воспринимать равнодушно.

«Есть моменты, которые нельзя объяснить словами – их можно только прочувствовать сердцем. В таких памятных местах всегда ощущаешь всё по-особенному. В преддверии великого праздника Победы возложили цветы воинам-рубежанам. Мы помним. Мы гордимся», – подчеркнул Ринат Садыков.

#ЛНР и Татарстан
