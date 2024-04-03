Ринат Садыков в прямом эфире рассказал о жилищных программах для молодых семей в РТ

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, рассказал о действующих в республике четырех программах, которые направлены на улучшение жилищных условий молодых семей, и о том, как ими воспользоваться.

«Первый механизм — это федеральная программа „Молодая семья“, когда молодые люди могут получить субсидию в 30% от стоимости жилья, если в семье нет детей, или до 35%, если есть. Причем эта сумма выдается безвозмездно и безвозвратно. Достаточно часто в разных городах и районах обращаются к этой программе», — начал свой рассказ министр.

Вторая, республиканская программа, носящая такое же название, реализуется Минмолодежи РТ совместно с Госжилфондом РТ. Ее особенностью является то, что для участия в ней не имеет значения, работают ли молодые люди в бюджетной сфере. Главное, чтобы они были моложе 35 лет и могли подтвердить нуждаемость в улучшении жилищных условий.

«Третья программа реализуется в рамках закона Татарстана об улучшении жилищных условий молодым семьям. Он работает с 1999 года. Более 5 тыс. семей уже получили поддержку. Они имеют возможность получить рассрочку до 60% от стоимости жилья. При этом она возвратная в течение 15 лет, но беспроцентная», — продолжил Садыков.

Четвертый механизм — это ведомственная программа Минмолодежи РТ, которая вместе с «Лигой студентов Татарстана» проводит конкурс среди активистов молодежных общественных движений и работников учреждений молодежной политики. Таким образом распределяют 49 квартир по программе социальной ипотеки.

Затем Ринат Садыков ответил на вопросы зрителей прямого эфира. Татарстанцы интересовались, какие программы позволяют вложить средства в строительство частного дома, как перейти от одной жилищной программе к другой и многими другими вопросами. Но чаще всего звучал вопрос о том, как воспользоваться уже существующими мерами поддержки и где узнать полную информацию.

«Самый простой способ узнать всё необходимое о конкурсе — это обратиться в исполнительный комитет муниципального образования, в котором вы зарегистрированы. В каждом их них работают профильные жилищные отделы, которые консультируют население и могут подсказать, какие документы необходимо собрать для постановки на учет по нуждаемости в улучшении жилищных условий», — ответил министр.

Второй способ узнать необходимую информацию — это зайти на сайт Минмолодежи Татарстана, в специальный раздел «Жилье молодым РТ», где даны исчерпывающие ответы на все возможные вопросы, касающиеся всех четырех жилищных программ.