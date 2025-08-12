Ринат Садыков: У сельской молодежи есть запрос на поддержку строительства своего жилья

У сельской молодежи Татарстана есть запрос на появление программы поддержки строительства собственного жилья. Об этом «Татар-информу» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Развитие жилищных программ для сельской молодежи нуждается в еще большей доработке. Главный вопрос сегодня – почему молодежь не возвращается в село, а остается в крупных городах. Одна из главных потребностей – жилищные условия. Нужно сделать так, чтобы молодой выпускник мог уверенно вернуться к себе в район и поучаствовать в специальной программе по строительству собственного жилья. Такой запрос есть, мы должны его учитывать», – заявил собеседник агентства.

Он напомнил, что в республике уже реализуются ряд программ, направленных на улучшение жилищных условий молодежи на селе.

Создание возможностей, чтобы молодые люди могли улучшить свои жилищные условия, соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».