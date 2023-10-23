Ринат Садыков: Студотряды привносят в экономику Татарстана миллионы рублей каждый год

Ринат Садыков

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Студенческие отряды республики вносят большой вклад в развитие экономики Татарстана, причем как те, кто работают внутри региона, так и вовне. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Мы измеряем экономический эффект студенческих отрядов понятными цифрами. Например, по количеству привлеченных к работе каждый сезон. Это порядка 10 тыс. студентов в разные отрасли: на предприятия, учреждения и организации. Помимо того, что такая деятельность позволяет самим предприятиям быстрее выполнить свой план по производству, но и помогает студентам получить, зачастую, свою первую заработную плату. А те, кто получают зарплату на работах в других регионах, все равно приезжают обратно в республику и тратят их здесь. Это миллионы рублей, которые попадают в экономику нашей республики», - рассказал спикер.

Он напомнил, что в этом году отмечается 60-летие движения студенческих отрядов на территории Татарстана. В связи с этим 27 октября в Нацмузее РТ будет организовано праздничное мероприятие, куда приглашаются все ветераны движения. Там они смогут посетить выставку, посвященную юбилею и гашение специальной почтовой марки, посвященной студотрядам. Там же будет презентована книга «Тебе, моя Родина» о работе отрядов республики.

Движению студенческих отрядов уделяется огромное внимание на уровне высшего руководства нашей страны. Так, Президент России Владимир Путин в молодости тоже работал в студотрядах и первый свой стаж получил именно там, подчеркнул Садыков.

«Сегодня студотряды – это не только социализация молодого человека, но и его профессиональное становление вне зависимости от того, какую специальность он получает в учебном заведении», - заявил министр.

На сегодняшний день деятельность студенческих отрядов в Татарстане охватывает 14 направлений, открыты 22 муниципальных штаба, еще 24 – в вузах и 34 в ссузах, добавил директор ГБУ «Республиканского центра студенческих трудовых отрядов» Василий Ислаев.

«Сейчас студенческие отряды формируют не только классические коллективы, где есть командир, комиссар и мастер, но и есть временные трудовые бригады, которые формируются на конкретные проекты в определенный промежуток времени», - пояснил он.

При этом Ислаев подчеркнул, что студенческие отряды дают возможность учащимся не только заработать, но и попутешествовать по стране. Так, в этом году ребята из Татарстана отправились на Камчатку.

«Мы подготавливаем студентов для деятельности на рыбообрабатывающих предприятиях Камчатского края. В этом году наши ребята там работали на девяти заводах. В среднем, они заработали там от 120 до 160 тыс. рублей», - рассказал он.

В завершении пресс-конференции Ринат Садыков наградил председателя Совета ветеранов студенческих отрядов Татарстана Роберта Ахмадиева новой наградой, учрежденной Минмолодежи РТ.

«Мы учредили нашу ведомственную награду Минмолодежи РТ за развитие движения студотрядов нашей республики. Первый экземпляр я с большим удовольствием вручаю Роберту Ахмадиеву», - заявил министр.

Он подчеркнул, что Роберт Ахмадиев уже долгие годы продолжает консультировать, помогать и оказывать всевозможное содействие, чтобы сегодняшнее движение студенческих отрядов росло и развивалось.

«За годы существования студенческих отрядов, через них прошли миллионы человек. Каждый десятый студент татарстанских учебных заведений прошел эту школу. Я считаю, что студотряды – это очень удачный проект мирового масштаба. Больше такой практики нет нигде. Они существуют уже 64 года. Давно нет комсомола, и даже СССР, но наше движение живет. У нас даже никогда не было перерывов», - заявил председатель Совета ветеранов студенческих отрядов Татарстана.