Садыков: В Татарстане создана прозрачная и удобная система грантовой поддержки молодежи

В Татарстане в последние годы значительно выросло количество активистов, участвующих в конкурсах на получение грантов для реализации своих инициатив. В республике создана прозрачная и максимально удобная система грантовой поддержки, заявил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков на встрече с победителями разных конкурсов на главной площадке празднования Дня Молодежи в Казани.

«От тех высот, которых вы достигаете, зависит будущее нашей республики и страны, – обратился Садыков к гостям мероприятия. – Меня радует, что у нас огромное количество активистов, участвующих в грантовых конкурсах и получают поддержку своих инициатив. И это очень ценно. Лет 15-20 лет назад такого огромного количества конкурсов не было. Тогда нужно было пройти кучу инстанций, чтобы доказать значимость своего проекта. А сейчас это настолько открыто, прозрачно и автоматизировано, что никаких границ больше нет».

Одной из главных задач своего ведомства он назвал создание возможностей для реализации молодежи. Министр напомнил о приближающемся конкурсе грантов для физических лиц, который планируется провести в сентябре этого года, а также рассказал об инфраструктуре молодежной политики в республике.

Подход Татарстана к реализации молодежной политики восхитил замдиректора «Роспатриотцентра» Ивана Радько. Он отметил, что в очень немногих регионах страны создана такая широкая инфраструктура, какая есть в республике.

«Молодежь Татарстана – это уже бренд, который сложился благодаря вашей активности и поддержки министерства, – считает он. – Это большая, комплексная работа. Молодежная политика страны начинается с инфраструктуры: детских лагерей, молодежных центров и так далее. Казань особенно выделяется своей широкой сеткой именно подростковых клубов, где они могут участвовать в разных активностях от настольного тенниса и творчества до борьбы. Такого экстрим-парка, как здесь, тоже нет нигде в России».

Молодым людям – победителям грантовых конкурсов – рассказали о возможностях для сельской молодежи в стране. Также им напомнили о новом конкурсе Росмолодежи, благодаря участию в котором ребята могут получить поддержку для своего проекта.

Завершилась беседа церемонией награждения благодарственными письмами победителей первого сезона этого проекта Росмолодежи.