Ринат Садыков рассказал, что молодежь волнуют вопросы жилья, профессии и самореализации

Уже много лет главными вопросами для молодежи Татарстана остаются жилье, профессиональная и личностная самореализация. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«В первую очередь, это жилье. У нас более 2 тыс. молодых семей нуждаются в улучшении жилищных условий. По этому направлению мы реализуем четыре профильные программы. Второй вопрос – самоопределение молодых людей с профессией. Придя на ту или иную работу, они думают, что будет через 10-15 лет. Это заставляет их получать профессии, проявлять себя на предприятиях и говорить о кадровом росте. Третий вызов – это самореализация личности. Перед ними стоят вопросы: чего сегодня я стою, как я могу повлиять на интересующие меня проблемы, что мне нужно сделать, чтобы завтрашний день был комфортнее», – заявил министр.

По его словам, татарстанская молодежь была и остается очень патриотичной.