Ринат Садыков провел зарядку для детей, отдыхающих в центре «Ак Барс-Сәләт»

Фото: телеграм-канал министра по делам молодежи РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков посетил детские лагеря Черноморского побережья, чтобы проверить, как организован отдых. В Молодежном центре «Ак Барс-Сәләт» глава ведомства провел утреннюю зарядку для детей. Видео и фотографиями министр поделился у себя в телеграм-канале.

«Предлагаю повторить за нами комплекс вольных упражнений из видео. А с зарядки рекомендую начинать каждый день, что сам и делаю ежедневно», — подписал глава Минмола.

В молодежном центре сейчас проходит 3-я летняя смена для 239 детей из разных городов и районов Татарстана. В целом за два месяца в Краснодарском крае и Крыму уже успели отдохнуть 3 565 детей и подростков, рассказали в республиканском министерстве.

«Ежегодно самой главной задачей министерства при организации отдыха детей является обеспечение комплексной безопасности», — отметил Ринат Садыков.

Он лично осмотрел работу цехов пищеблока, медпункта, постов спасателей на пляже, проверил системы видеонаблюдения и связь со специальными службами.