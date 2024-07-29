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Общество 29 июля 2024 08:53

Ринат Садыков провел зарядку для детей, отдыхающих в центре «Ак Барс-Сәләт»

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Ринат Садыков провел зарядку для детей, отдыхающих в центре «Ак Барс-Сәләт»
Фото: телеграм-канал министра по делам молодежи РТ

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков посетил детские лагеря Черноморского побережья, чтобы проверить, как организован отдых. В Молодежном центре «Ак Барс-Сәләт» глава ведомства провел утреннюю зарядку для детей. Видео и фотографиями министр поделился у себя в телеграм-канале.

«Предлагаю повторить за нами комплекс вольных упражнений из видео. А с зарядки рекомендую начинать каждый день, что сам и делаю ежедневно», — подписал глава Минмола.

В молодежном центре сейчас проходит 3-я летняя смена для 239 детей из разных городов и районов Татарстана. В целом за два месяца в Краснодарском крае и Крыму уже успели отдохнуть 3 565 детей и подростков, рассказали в республиканском министерстве.

«Ежегодно самой главной задачей министерства при организации отдыха детей является обеспечение комплексной безопасности», — отметил Ринат Садыков.

Он лично осмотрел работу цехов пищеблока, медпункта, постов спасателей на пляже, проверил системы видеонаблюдения и связь со специальными службами.

#минмолодежи рт #Ринат Садыков
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