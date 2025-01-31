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Общество 31 января 2025 14:58

Ринат Садыков призвал предприятия РТ взять шефство над подростковыми клубами

Взятие шефства предприятиями Татарстана над подростковыми клубами может стать одним из эффективных методов профилактики негативных проявлений в молодежной среде. Об этом на итоговом заседании коллегии Минмолодежи РТ заявил глава ведомства Ринат Садыков.

«Мы себе поставили задачу на 2025 год с целью развития технического и инженерного творчества призвать крупные предприятия и организации взять шефство над подростковыми клубами, организовать в них деятельность инженерных направлений», — отметил министр.

По словам спикера, еще одним важным и работающим механизмом профилактики и предупреждения негативных проявлений остаётся трудоустройство подростков. В этом случае в качестве примера Ринат Садыков привел Набережные Челны.

#Ринат Садыков #подростковые клубы
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