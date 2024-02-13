Минмолодежи предложило ввести норматив по молодежным центрам в новых ЖК Татарстана

При строительстве новых жилищных комплексов нужно, наряду со школами и детскими садами, учитывать создание молодежных центров и подростковых клубов. С таким предложением на итоговой коллегии Минмолодежи РТ выступил глава ведомства Ринат Садыков.

«В целях перспективного планирования застройки городов и районов министерством в адрес Института пространственного планирования РТ направлены предложения о необходимости учитывать при возведении жилищных комплексов наличие не только школ, детских садов и поликлиник, но и молодежных центров с подростковыми клубами. Уверен, что мы найдем понимание», – заявил министр.

Он напомнил, что в прошлом году открылись обновленные молодежные центры в Алексеевском, Азнакаевском, Буинском, Лениногорском, Муслюмовском районах и Казани. Завтра начнет работу МЦ в Тюлячинском районе, а чуть позже – в Бавлах. В текущем же году в программу попадут объекты ещё из шести муниципалитетов республики.