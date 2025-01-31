Садыков предложил создать серию муралов об известных жителях Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чтобы молодежь Татарстана больше знала о своих известных земляках, можно создать серию муралов с портретами великих людей, которые родились в республике. С таким предложением на итоговой коллегии Минмолодежи РТ выступил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

«Татарстан – Родина великих писателей, ученых, докторов, спортсменов и космонавтов. Однако не всегда об этом хорошо осведомлены и гордимся даже мы сами, не говоря про юное поколение. Предлагаем Совету муниципальных образований поддержать инициативу по созданию серии уличных муралов с изображениями и цитатами тех, чьи имена носят проспекты, улицы, переулки», - отметил министр.

Кроме того, он предложил рядом с муралами на остановках, стенах зданий, в подъездах разместить QR-коды, которые отсылали бы к историям известных людей.