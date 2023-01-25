Ринат Садыков предложил руководителям министерств РТ поделиться их студенческими фото

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков в День студенчества запустил флешмоб, в котором предложил руководителям министерств и ведомств республики поделиться их фотографиями студенческих лет.

«Студенчество — слово, которое откликается абсолютно каждому. Утром активизировался чат моей университетской группы — мы до сих пор общаемся, встречаемся, с теплотой и благодарностью вспоминаем яркие годы студенческой жизни. К слову, сегодня в Татарстане обучается более 150 тыс. студентов, и мы будем продолжать усиливать нашу работу с этой активной, интересной и всегда креативной категорией молодежи. Передаю „эстафету“ своим коллегам — руководителям министерств и ведомств. Мне кажется, День российского студенчества — отличный повод вспомнить свое студенчество и поделиться фотографиями», — написал Садыков в своем телеграм-канале.

Министр отметил, что планирует посетить университет, в котором учился, а позднее, в 17.00, побывать на церемонии награждения премии «Студент года Республики Татарстан».