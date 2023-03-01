Ринат Садыков предложил разработать федеральные стандарты для молодежных учреждений

Учреждениям молодежной политики не хватает федеральных стандартов для организации работы, наподобие тех, что есть в культуре, спорте и образовании, заявил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков. Он обратился к замруководителя Росмолодежи Дамиру Фаттахову, отметив, что Татарстан готов выступить опорным регионом в разработке таких стандартов.

Из-за отсутствия единых стандартов возникают сложности при расчетах их нормативного количества и наполнения штатами, считает Садыков. «В 2023 году Федеральное агентство Росмолодежь будет наделено полномочиями по нормативно-правовому регулированию. Учитывая, что Татарстан имеет положительный опыт разработки региональных стандартов, уважаемый Дамир Ильдусович, мы готовы выступить опорным регионом по разработке федеральных стандартов», – сказал Садыков.

Он добавил, что эта тема также будет обсуждаться и летом в Самаре на площадке главного молодежного форума Приволжского округа «И-Волга», где соберутся специалисты учреждений молодежной политики. Они разработают рекомендации в этом вопросе.

«Наследием этой площадки будут разработанные участниками рекомендации по нормативам обеспеченности учреждений стандартами и регламентами межведомственного взаимодействия, пакет лучших практик и мероприятий для работы с молодежью непосредственно на местах – в городах и селах регионов округа», – заключил министр.