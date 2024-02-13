Ринат Садыков предложил новый способ профилактики правонарушений среди подростков

Одним из решений в профилактике правонарушений среди подростков может стать их временное трудоустройство на период летних каникул. С такой инициативой на итоговой коллегии Минмолодежи РТ выступил глава ведомства Ринат Садыков.

«За 2023 год 561 несовершеннолетних подростка совершили преступления разной степени тяжести. Анализ фабулы большинства возбужденных дел указывает нам на отсутствие организованной занятости подростков, особенно в летний период. Один из примеров – вандализм в парках, скверах и дворах. Считаем необходимым направить энергию подростков на благородное дело: трудоустроить их на время каникул и привлечь на неквалифицированные работы в рамках благоустройства объектов, вошедших в программу «Наш двор» и «Парки и скверы», реализация которых планируется в каждом городе и районе Татарстана», – сказал министр.

Он добавил, что инициативу в Институте развития городов поддержали, в связи с чем отделам молодежи на местах предстоит организовать соответствующую работу.