Садыков рассказал, как улучшить демографию в Татарстане

Для решения демографической проблемы в Татарстане нужно повышать осознанность молодых людей при создании семьи. Такое мнение на итоговой пресс-конференции выразил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Если мы повышаем уровень осознанности при создании семьи, то снижается количество разводов. В частности, когда мы рассказываем родителям о том, что нужно делать, чтобы у вас были здоровые дети, как правильно общаться с ребенком и сопровождать его в учебе - это большой успех в плане демографии. Это фундаментальные вещи. Сегодня мы должны об этом думать и заботиться», - заявил министр.

По этому направлению Минмолодежи готовит большой проект, который будет реализован в 2025 году, добавил он.

Также одним из актуальных вопросов остаются жилищные условия. По этому направлению в Татарстане работают четыре профильные программы, заключил Садыков.