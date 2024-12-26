Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Садыков рассказал, как улучшить демографию в Татарстане
Для решения демографической проблемы в Татарстане нужно повышать осознанность молодых людей при создании семьи. Такое мнение на итоговой пресс-конференции выразил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.
«Если мы повышаем уровень осознанности при создании семьи, то снижается количество разводов. В частности, когда мы рассказываем родителям о том, что нужно делать, чтобы у вас были здоровые дети, как правильно общаться с ребенком и сопровождать его в учебе - это большой успех в плане демографии. Это фундаментальные вещи. Сегодня мы должны об этом думать и заботиться», - заявил министр.
По этому направлению Минмолодежи готовит большой проект, который будет реализован в 2025 году, добавил он.
Также одним из актуальных вопросов остаются жилищные условия. По этому направлению в Татарстане работают четыре профильные программы, заключил Садыков.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»