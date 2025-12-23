Ринат Садыков поздравил ветерана Великой Отечественной войны из Лисичанска с Новым годом

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

В преддверии Нового года заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков побывал в Лисичанске у ветерана Великой Отечественной войны Галины Лазуренко. Встреча прошла в домашней обстановке – за разговором, воспоминаниями и новогодними поздравлениями.

Ринат Садыков внимательно выслушал историю жизни Галины Лазуренко, ее воспоминания о войне, семье и трудовом пути. Ветеран рассказала, как рано начала работать, о близких, которых уже нет рядом, и о том, чем сегодня живет.

В ходе встречи Галине Лазуренко передали новогодние подарки: традиционный татарский чак-чак, теплый плед и сладкий праздничный набор.

«Для меня было важно лично поздравить с Новым годом. Вы рассказали, как рано начали работать и какой долгий жизненный путь прошли, – такие истории невозможно слушать равнодушно. Всего самого наилучшего в наступающем 2026 году!» – подчеркнул заместитель Премьер-министра Татарстана.